Shokkitappio! Lukas Hradeckyn Leverkusen ulkona

Suomalaismaalivahti Lukas Hradeckyn edustama Leverkusen koki tiistai-iltana yllättävän tappion jalkapallon Saksan cupin välierissä. Hradeckya kollegoineen isännöinyt Arminia Bielefeld pudotti cupin hallitsevan mestarin jatkosta lukemin 2–1.

Leverkusen karautti 1–0-johtoon Jonathan Tah'n avausmaalilla ottelun 17. minuutilla. Karkumatka jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä Marius Wörl tasoitti tilanteen vain kolmisen minuuttia myöhemmin. Voittomaalin teki Bielefeldille Maximilian Grosser ottelun ensimmäisen puoliskon lisäajalla.

– Kauden ylivoimaisesti huonoin pelimme, Leverkusenin keskikenttäpelaaja Robert Andrich kuvaili ottelun jälkeen.

– Bielefeld ansaitsi voiton tänä iltana, mikä tarkoittaa, että teimme paljon asioita väärin, hän jatkoi.

Leverkusenin kippari Hradecky on yleensä sivussa Saksan cupin otteluista, mutta vahti tiistaina veräjää Bielefeldissä.

Bielefeld on vasta neljäs Saksan kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla pelaava joukkue, joka on yltänyt Saksan cupin loppukoitokseen saakka. Yllättäjän on onnistunut kukistaa neljä korkeimman sarjatason seuraa matkallaan finaaliin.

Bielefeld kohtaa loppuottelussa joko Stuttgartin tai Leipzigin. Stuttgart isännöi seurojen kohtaamista keskiviikkona. Leipzig on voittanut kaksi kolmesta viime cupista.

Jos Bielefeldin onnistuu viedä voitto Berliinissä toukokuussa pelattavassa loppuottelussa, seura saa ensi kaudelle paikan Eurooppa-liigassa.