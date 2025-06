Pikkuhuuhkajien raatajalta suora tunnustus: "Ollaan rehellisiä"

Suomen alle 21-vuotiaiden jalkapallomaajoukkue pelasi sensaatiomaisen ottelun Hollantia vastaan, jossa suuri ennakkosuosikki tasoitti kuitenkin kirvelevästi toisen jakson lisäajalla. Osumaa taiston tiimellyksessä saanut Pikkuhuuhkajien Adam Marhiev laittoi EM-avaustaiston perspektiiviin.

Suomi paineli torstaina avausjaksolla terävien riistojen jälkeen kihautetuilla maaleilla 2–0-johtoon. Hollanti tuli kuitenkin tasoihin Slovakian Kosicessa käydyn mittelön toisella jaksolla kavennettuaan ensin ja värkättyään sinivalkoisittain kirvelevän tasoituksen lisäajan neljännellä minuutilla.

Suomen keskikentän raataja Adam Marhiev, joka joutui avausjaksolla jättämään kentän hetkeksi saatuaan Ville Kosken kyynärpäästä iskun kasvoihin, kiteytti nukutun yön jälkeen fiiliksensä hyviksi.

– Ylpeä joukkueen puolesta myös. Yksi piste oli hyvä tulos, mutta ensi peliä mennään voittamaan, Marhiev sanoi.

Kyproslaista Aris Limassolia seurajoukkuetasolla edustava suomalainen tuumi EM-avausottelun kuvan olleen lopulta odotetunlainen. Hollanti hallinnoi paljon pelivälinettä, ja toisella puoliajalla paine Suomea vastaan kasvoi.

– Sanotaan näin, että ekalla puoliajalla meillä oli hyvä taktiikka. Yritettiin kuitenkin pitää palloa ja kaikkea. Kun ollaan johdolla 2–0, se on vähän vaikeaa. Menette alaspäin mentaalisesti ja puolustatte. Silti, hyvin pelattiin.

– Olisi voinut käydä myös toisella lailla. Ollaan rehellisiä, Hollannilla oli semipaljon tsäänssejä. Olisimme voineet myös hävitä. Tasapeli oli sillä lailla molemmin puolin aika oikea tulos.

"Onko se ihan täysin odotettua?"

5:38 Penkiltä Pikkuhuuhkajien EM-avauksen seurannut Juho Talvitie kehuu päävalmentaja Mika Lehkosuota oikeista valinnoista.

Matsin vaihtopenkiltä seurannut laitahyökkääjä Juho Talvitie näki Suomen saaneen "todella hyvän, voitetun pisteen".

– Totta kai olisimme voineet saada jopa enemmän, mutta kuitenkin kun katsoo tuota asiaa, tasapeli Hollannista on aina kova tulos. Olen todella tyytyväinen kisojen avauspeliin, Talvitie luotaili.

Hollannin pääsarjassa pelaava suomalainen myönsi, että vastustajan myöhäinen tasoitus jäi kaivelemaan, mutta hahmotti myös kypsästi kokonaiskuvan suuren jalkapallomaan nippua vastaan.

– Jos ollaan rehellisiä, onko se ihan täysin odotettua, että olemme 2–0 johdolla ekalla puoliajalla? Se ei välttämättä mennyt ihan odotuksien mukaisesti, mutta pelillisesti oli aika lailla mitä odotimme. Hollanti piti palloa, ja meidän blokkimme toimi niin loistavasti, että he eivät oikeastaan saaneet supervaarallisia paikkoja niin paljon, Talvitie koki vastustajan maalintekotilaisuuksien osalta Marhievista poikkeavasti.

– Me saimme vaarallisia vastahyökkäyksiä ja onnistuimme niistä. Teimme hienot maalit. Kyllä me sitä pelillisesti odotimme.

Paikalla meteliä pitäneille lähes 2 000 suomalaiselle nuori mies lähetteli suuria kehuja.

– Ihan huikeaa. Just sanoin kavereille penkillä Maamme-laulujen jälkeen, että tämä on voitettu peli, jos näistä jää kiinni. On kyllä tosi upeaa saada näin paljon suomalaisia paikan päälle.

Mitä Talvitie itse voisi kentälle päästessään tarjota?

– Minulla on omat ominaisuuteni ja varmasti ihmiset myös tietävät minun ominaisuuksistani. Mika (päävalmentaja Lehkosuo) tietää myös todella hyvin. Mika teki kyllä kaikki oikeat päätökset eilen, kun tulos oli 2–2 Hollantia vastaan.

– Minä tulen enemmän ehkä hyökkäämään. Varsinkin tokalla puoliajalla Hollanti painosti tosi paljon. Se on aina valmentajan päätöksiä.

Suomi kohtaa EM-kisoissa seuraavaksi sunnuntaina Ukrainan. Mitä Marhiev ja Talvitie tuumivat jatkosta? Entä miten Talvitie avaa tuoretta siirtoaan Hollannin pääsarjassa Heraclesista NAC Bredaan? Katso haastattelut oheisilta videoilta.