Shokkipäätös! Perinteikästä suurseuraa uhkaa karu kohtalo

L’Equipen mukaan Lyonilla on velkaa peräti yli 500 miljoonan euron edestä.

Lyon on tällä hetkellä Ranskan liigassa sijalla viisi. Lyon on yksi Ranskan suurimmista ja perinteikkäimmistä seuroista. Se on voittanut Ranskan liigan mestaruuden seitsemän kertaa.