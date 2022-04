Jahti Ruotsin kiekkomestaruudesta käyntiin lauantaina – tässä ennakkoasetelmat

Luulaja ja Färjestad kohtaavat vasta toisen kerran finaalisarjassa, edellinen kohtaaminen keväällä 1997 päättyi Färjestadin voittoon. Luulaja on voittanut Ruotsin mestaruuden vain kertaalleen, 1996, ja finaaleissakin joukkue pelaa nyt vasta viidettä kertaa. Edellinen Luulajan finaalisarja on vuodelta 2013.

Färjestad on saavuttanut jo 9 mestaruutta joista vanhimmat 1980-luvulla, kaksi 90-luvulla ja neljä uusinta 2000-luvulla. Viimeisin on vuodelta 2011 ja edellinen finaalipaikka vuodelta 2014 joten ehdottomasti juuri tämän parin näkeminen finaaleissa on SHL-seuraajille virkistävä tuulahdus. Färjestad on pelannut yhteensä jo hurjat 20 kertaa finaaleissa eli se on ollut jo 11 kertaa myös sarjan häviävänä osapuolena.

Joukkueiden tie finaaliin oli hieman erilainen, Luulaja pelasi vakuuttavan runkosarjan ja jäi kakkoseksi vain 3 pisteen erolla runkosarjavoittaja Rögleen. Puolivälierissä se kaatoi odotetusti 7. sijoittuneen Örebron voitoin 4-1 ja välierissä vitosen Frölundan niin ikään voitoin 4-1.

Luulaja oli jo runkosarjassa SHLn vähiten maaleja päästänyt joukkue ja myös pudotuspeleissä maalivahti Joel Lassinantin johdolla sen peräpää on ollut erittäin tiivis. Pakkipuolella johtajarooleissa pelaavat Sami Lepistö, joka on myös ollut playoffien tehokkaimpia puolustajia sekä Erik Gustafsson. Taustatukea heille antavat mm. Julius Honka ja Oscar Engsund, laatupuolustajia riittää katsomoon asti.

Hyökkäyksessä Luulajan ykköstähti on myös pudotuspeleissä ollut täysin pysäyttämätön Linus Omark. Yhdessä nuoren aisaparinsa Pontus Andreassonin sekä Juhani Tyrväisen kanssa Omark muodostaa tällä hetkellä sarjan parhaan ketjun jota on ollut useimmiten mahdoton pysäyttää. Pudotuspelien edetessä Luulajalta on hienosti alkanut löytyä ratkaisijoita myös alaketjuista ja esimerkiksi Joonas Rask sekä Olli Nikupeteri ovat nostaneet profiiliaan. Yhteensä suomalaisia joukkueessa pelaa siis peräti 5 kappaletta.

Päävalmentaja Thomas "Bulan" Berglund on entinen seuran pelaajalegenda, jolta löytyy myös ainoa kevään 1996 mestaruus. Valmentajaurallaan Berglund on edennyt finaaleihin kahdesti, 2013 hän oli Luulajan apuvalmentajana ja 2017 Brynäsin päävalmentajana mutta molemmilla kerroilla tuloksena on ollut hopea. 2017 Luulajan päävalmentajana aloittanut Berglund on tehnyt hienoa ja pitkäjänteistä työtä joukkueen kanssa ja nyt jos koskaan se on lähellä saada palkintonsa, Luulaja lähtee ehdottomasti finaalisarjaan ennakkosuosikkina.

Haastaja Färjestad sijoittui runkosarjassa vasta kuudenneksi mutta kaatoi matkalla finaaliin kaksi paremmin sijoittunutta joukkuetta. Puolivälierissä kaatui jo runkosarjakolmonen Skellefteå voitoin 4-2 ja välierissä peräti runkosarjaykkönen Rögle niin ikään voitoin 4-2.

Färjestadillakin on erinomainen maalivahti, kokenut tshekki Dominik Furch. Pakkipuolella Theodor Lennström on pelannut upeat pudotuspelit ja ollut joukkueen ykkösliideri, taustatukea hänelle antavat mm. Albert Johansson, Jesse Virtanen ja loukkaantumisen jälkeen hiljattain tositoimiin palannut Mikael Wikstrand joten myös Färjellä alakerta on erinomainen.

Hyökkäyksessä veteraani Per Åslund pelaa loistavaa playoff-kevättä ja on muodostanut joukkueen tehokkaimman ketjun Gustav Rydahlin ja Joakim Nygårdin kanssa. Lisäksi rivistöstä löytyy Marcus Nilsson, Daniel Viksten, Linus Johansson, Victor Ejdsell, Michael Lindqvist, Jacob de la Rose sekä monia muita laatupelaajia.

Färjestadia pidettiin materiaalin puolesta syksyllä yhtenä ennakkosuosikeista mutta joukkueen peli yskähteli ja se joutui tosissaan taistelemaan jopa suorasta playoff-paikasta. Kurssi muuttui kun joukkue erotti helmikuun lopussa päävalmentaja Johan Pennerbornin ja hänet korvasi Tomas Mitell. Mitell toimi viime vuodet Chicago Blackhawksin apuvalmentajana NHLssä ennen kuin sai tehtävästä potkut marraskuussa. Aiempaa SHL-valmentajakokemusta Mitellillä ei ole mutta HockeyAllsvenskanissa hän menestyi erinomaisesti.

Mitellin tulon jälkeen Färjestad on pelannut entistä fyysisempää peliä, jolla se on yllättänyt monet vastustajansa, lisäksi viisikkona pelaaminen ja puolustaminen ovat tiivistyneet selvästi. Ylipäätään joukkueen yhtenäisyys ja ilme on parempi kuin välttämättä koskaan Pennerbornin aikana.

Molemmat ovat äärimmäisen hyviä kotijoukkueita, Färjestad on voittanut toistaiseksi playoffien kaikki kuusi kotiotteluaan ja Luulajakin on hävinnyt kuudesta kotipelistään vain yhden. Erikoistilannepelaamisessa Luulaja on ollut toistaiseksi parempi kun prosentteja katsotaan niin yli- kuin alivoiman osalta. Färjestad voi olla jopa hieman edellä materiaalin leveydessä ja fyysisyydessä mutta Luulajalla on toisaalta vielä tiukempi viisikkopuolustus sekä selvästi pidempi jatkumo valmennuksen osalta.

Luvassa on varmasti huikea finaalisarja mutta jos joku ennakkoarvio tai arvaus siitä täytyy antaa niin veikkaan että Luulaja tämän vie. Voi kuitenkin hyvin käydä niin että vasta jopa 7. pelissä.

C More näyttää kaikki finaalisarjan pelit suorana ja suomeksi selostettuna:

la 30.4. klo 16.10 SHL 1. finaali Luulaja-Färjestad

ma 2.5. klo 20.25 SHL 2. finaali Färjestad-Luulaja

ti 3.5. klo 20.25 SHL 3. finaali Luulaja-Färjestad

to 5.5. klo 20.25 SHL 4. finaali Färjestad-Luulaja

la 7.5. klo 16.10 SHL 5. finaali Luulaja-Färjestad TARVITTAESSA

ma 9.5. klo 20.25 SHL 6. finaali Färjestad-Luulaja TARVITTAESSA