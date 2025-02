Sharon Osbourne paljastaa – tätä asiaa hän katuu Ozzy Osbourneen liittyen

Tv-kasvo Sharon Osbourne tunnustaa, mitä katuu eniten.

X-Factor tuomari ja tv-kasvo Sharon Osbourne paljasti, mitä asiaa katuu eniten. Katumus liittyy hänen aviomieheensä, muusikko Ozzy Osbourneen.

Us Weekly kertoo, että Sharon Osbourne puhui tekemästään virheestä The Magnificent Others With Billy Corgan -podcastissa.

– Haluatko tietää, mikä on suurin Ozzyn kohdalla tekemäni virhe? Sharon Osbourne aloittaa.

– En ole koskaan kertonut tätä kellekkään, mutta hänelle tarjottiin koe-esiintymistä Pirates of the Carribeaniin. Sanoin ei, Osbourne paljastaa.

Osbournet erosivat lyhyeksi aikaa vuonna 2016, kun Sharon sai tietää aviomiehensä uskottomuudesta. Pari palasi kuitenkin yhteen jo samana vuonna, ja Sharon kertoi antaneensa Ozzylle anteeksi.

Sharon ja Ozzy Osbourne ovat olleet naimisissa vuodesta 1982./All Over Press

Sharon Osbournen oli määrä esiintyä Suomessa huhtikuussa, mutta esiintyminen jouduttiin perumaan "odottamattomista syistä".