Seurapomo vahvistaa: Teemu Selänteen Eetu-poika Mestikseen

Selänteen kauden piti alkaa SPHL:n Roanoke Rail Yard Dawgsin pelipaidassa, mutta hän ei pelannut seurassa otteluakaan. SPHL on yksi jääkiekon alasarjoista Yhdysvaltain kaakkoisosassa.

Tätä ennen Selänne on pelannut Pohjois-Amerikassa muun muassa eri tasoisia yliopistosarjoja ja nuorten USHL-sarjaa. Selänne on syntynyt Yhdysvalloissa, joten hän on Suomen ja Yhdysvaltain kaksoiskansalainen.