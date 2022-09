Seurakuntavaaleissa on mukana noin 14 000 ehdokasta – ehdokasmäärä väheni viime vaaleista

Marraskuussa pidettävissä seurakuntavaaleissa on alustavien tietojen mukaan noin 14 000 ehdokasta, kertoo Suomen evankelis-luterilainen kirkko tiedotteessaan. Vaaleissa valitaan edustajat 354 seurakuntaan. Määrä on seurakuntaliitosten myötä vähentynyt edellisistä vaaleista, jolloin seurakuntia oli 383.

Ehdokkaista noin puolet tulee valituksi, kun jaossa on yhteensä 7 235 luottamushenkilöpaikkaa. Ehdokkaita on 18 prosenttia vähemmän kuin edellisissä vaaleissa vuonna 2018. Silloin ehdokkaita oli 16 800.

Viidennes ehdokkaista puoluepoliittisista valitsijayhdistyksistä

Tänä vuonna noin viidennes kaikista ehdokkaista on mukana puoluepoliittisten valitsijayhdistysten kautta. Kirkkovaltuustojen vaalissa suosituin puolue on keskusta. Seurakuntaneuvostojen vaaleissa eniten ehdokkaita on kokoomuksella ja SDP:llä. Muista ryhmistä merkittävän määrän ehdokkaita ovat keränneet Tulkaa kaikki -liike sekä vanhoillislestadiolaiset.