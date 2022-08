Serie A:n mestari AC Milan hankki puoliksi suomalaisen topparin – voisi pelata yhä Huuhkajissa

Milanolaisjätti vahvisti mediassa jo aiemmin julistetun siirron maanantai-iltana. Mediassa kerrottiin pari päivää sitten, että siirtosumma on viisi miljoonaa euroa.

– Malick Thiaw siirtyy seuraan pysyvällä siirrolla (saksalaisesta) Schalkesta. Saksalaispuolustaja on tehnyt Rossonerin kanssa kesään 2027 ulottuvan sopimuksen, AC Milan ilmoitti.

Keskuspuolustajana pelaava Thiaw, 21, pelasi Schalken edustusjoukkueessa kaudesta 2019–20 lähtien. Schalke nousi täksi kaudeksi takaisin Bundesliigaan, ja Thiaw on pelannut täydet minuutit joukkueen kolmessa alkukauden ottelussa.

Thiawin äiti on suomalainen ja isä senegalilainen, mutta puolustaja on asunut koko ikänsä Saksassa. Hänellä on sekä Saksan että Suomen kansalaisuudet.