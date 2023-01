Seppo jäi eläkkeelle ja päätti kiertää kaikki Suomen kansallispuistot – vaikenee suosikistaan: "Sama kuin kysyisi, kuka lapsistasi on rakkain"

Messuilla vieraili myös koko ikänsä retkeilyä harrastanut Seppo Simola, joka päätti eläkkeelle jäädessään vierailla kaikissa Suomen 41 kansallispuistossa eläkeprojektinaan.

Simolan ei kuitenkaan tarvinnut aloittaa kansallispuistokierrostaan nollasta.

– Huomasin eläkkeelle jäädessäni, että melkein puolessa kansallispuistoista olen käynyt, niin sehän voisi olla kiva eläkeprojekti käydä niissä kaikissa.

Koronapandemia vauhditti Simolan projektia.

– Ajattelin, että siinä menee neljä, viisi, kuusi vuotta, mutta korona aiheutti sen, ettei päässyt ulkomaille. Se vähän nopeutti ja kaikki loput meni kolmessa vuodessa.

Retkeily tekee hyvää niin kropalle kuin nupillekin, Simola sanoo.

– Sellainen periaate minulla on, että käyn luonnossa pysyäkseni kunnossa ja pysyn kunnossa käydäkseni luonnossa.

Simola kertoo, että retkeilyssä on myös syvempiä henkisiä tasoja.

– Olin juuri jäänyt eläkkeelle ja kävelin tuolla UKK-puistossa Saariselän maisemissa ja katselin siinä polkua. Oli alkava ruska, niin ajattelin, että tämähän on hyvä vertauskuva elämästä.

– Tässä on aika paljon ollut kaikenlaisia myötä- ja vastamäkiä, mutta ympärillä on kuitenkin aika kaunista, ja tuli sellainen ajatus, että alkava syksy on elämän kauneinta aikaa.

Retkeily on nostanut hurjasti suosiotaan koronakriisin vaikutuksesta. Kansallispuistojen suosio on jatkunut koronan jälkeenkin. Viime tammi-heinäkuussa kansallispuistoissa oli noin 2,2 miljoonaa kävijää, mikä on 10 prosenttia enemmän edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Suosio on näkynyt kansallispuistoissa ruuhkina muun muassa makkarapaikoilla. Simolan mukaan rauhallisia paikkoja löytyy silti edelleen.

– Esimerkkinä voin heittää Petkeljärven itärajan pinnassa tai Patvinsuo samalla suunnalla, Hiidenportti Kainuussa ja Salamajärvi Keski-Suomessa. Näissä ei ole niin paljoa kävijöitä, mutta hienoja paikkoja, Simola sanoo.

– Ehkä etäisyydet ovat näissä paikoissa sellaisia, että niihin ei sillä tavalla porukkaa tule.

Lempikansallipuistoansa Simola ei suostu nimeämään.

– Se on vähän sama kuin kysyisi, kuka lapsistasi on rakkain. En mene sitä sanomaan. Jokaisella puistolla on omat erityispiirteensä ja hienoutensa. Huonoja kansallispuistojahan meillä ei ole, Simola sanoo.