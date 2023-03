Selvitys: Suomen kriittisimmät riippuvuudet Kiinasta löytyvät tavaratuonnista

Suomen suurimmat ja kriittisimmät taloudelliset riippuvuudet Kiinasta liittyvät erityisesti tavaroiden tuontiin, todetaan Suomen Pankin tuoreessa selvityksessä. Sen mukaan Suomen Kiinan-tuonnin arvosta yli puolet on koneita ja elektronisia laitteita.

Kiinan osuus Suomen tavaratuonnin arvosta on noussut yhdeksään prosenttiin koronapandemian jälkeen. Venäjä-tuonnin voimakkaan supistumisen jälkeen Kiina on nykyään Suomen kolmanneksi tärkein tuontimaa Saksan ja Ruotsin jälkeen.

Selvitys on osa ulkoministeriön koordinoimaa laajempaa selvitystä Suomen Kiinaa koskevista kaupallisista riippuvuuksista.

Todellinen riippuvuus todennäköisesti tilastoja suurempaa

Suomen Kiina-riippuvuus tavaratuonnissa on merkittävää myös vaatteiden ja tekstiileiden osalta. Näiden voidaan kuitenkin arvioida olevan vähemmän kriittisiä tai helpommin korvattavissa olevia tuoteryhmiä, selvityksessä muistutetaan.

Suomen taloudellista riippuvuutta Kiinasta arvioitaessa on Suomen Pankin mukaan muistettava, että Suomi on osa maailmamarkkinoita. Esimerkiksi Euroopan unionin riippuvuus Kiinasta on EU:n kriittisiksi arvioitujen raaka-aineiden osalta selvästi Suomen suoraa tuontiriippuvuutta suurempaa, mikä kuitenkin tarkoittaa sitä, että myös suomalaiset toimijat ovat viime kädessä riippuvaisia Kiinasta näiden raaka-aineiden osalta.