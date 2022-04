Selvitys: Seksikaupan kohteeksi joutuneet eivät usein saa oikeutta

Rikoslaissa on jo vuodesta 2006 ollut säännös, jonka mukaan seksin ostaminen ihmiskaupan uhrilta tai parituksen kohteelta on rangaistavaa. Selvityksessä ilmeni kuitenkin, että säännöstä on oikeudessa sovellettu hyvin vähän suhteessa paritus- ja ihmiskauppatapausten määrään.