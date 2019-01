Selitys löytyi: Tästä johtui tutkijoita hämmästyttänyt VR:n IC-junan mysteerirysäys – yksi asia jää silti auki

Radalta ei löytynyt merkkejä aiheuttajasta

Selitys löytyi vaunun pohjasta

Irtoamisen tarkkaa syytä ei tiedetä

– On mahdollista, että vaunun ruuvikytkin olisi irronnut ripustuskoukustaan ja roikkunut vapaana alhaalla, jolloin jatkuvat iskut radan laitteisiin, etenkin akselilaskijoiden auraussuojiin olisivat irrottaneet suojalevyn. On myös mahdollista, että veturi on nostanut radasta irti jäätä, joka on osunut kovalla voimalla ruuvikytkimeen ja irrottanut suojalevyn ja samalla ruuvikytkimen ripustuskoukusta.