Mikä aiheutti pamauksen ja nämä mystiset jäljet VR:n junaan? MTV Uutiset pääsi tutustumaan tutkijoitakin ihmetyttäviin vaurioihin – "Tällaiset saa aikaan vankkarakenteinen esine"

MTV Uutiset pääsi VR:n kanssa tutustumaan junaan, jonka ympärillä on vielä monta kysymystä auki.

Junan veturivaunussa tömähdys ei tuntunut, joka herätti tutkijoissa ihmetystä. Veturin korkeus maahan on matalampi, kuin tömähdyksen saaneen vaunun.

VR:n turvallisuusjohtaja Jari Hankala ei osannut kertoa, mikä mahdollisesti osui vaunun pohjaan. Hänen mukaan kyseessä on mahdollisesti terävä esine.

– Jää on voinut olla mukana tässä, mutta en usko, että vahingon on aiheuttanut jää. Esine on ollut selvästi teräväreunaisempi. Tällaiset vauriot saa aikaan hyvin vankkarakenteinen kova esine, kuten teräsrakenne, kommentoi Hankala.