Seksihuhu NHL-superlupauksen äidistä lähti leviämään – nyt avaa suunsa Connor Bedard

Blackhawks sysäsi jo tovin seuran toiminnasta sivussa olleen Perryn, 38, tiistaina siirtolistalle purkaakseen hyökkääjänsä sopimuksen. Se kuvaili Stanley Cupin, kaksi olympiakultaa, World Cupin ja maailmanmestaruuden urallaan voittaneen kanadalaishyökkääjän toimineen tavalla, jota on mahdoton hyväksyä .

Nyt leviteltyjä huhuja on kommentoinut Connor Bedard, 18. Jyrkästi.

– Se kaikki on tietenkin vain läjä hevonpaskaa internetissä. Sillä on tietysti ollut vaikutusta minuun ja perheeseeni, mutta ketä kiinnostaa. Se ei ole hallinnassamme. Se on kaikki feikkiä, keksittyä kamaa, Bedard latasi Chicago Sun-Timesin mukaan.