Uusi väite Corey Perryn tapauksesta

Blackhawks asetti Perryn, 38, tiistaiiltana Suomen aikaa siirtolistalle päämääränään purkaa hyökkääjänsä sopimus. Blackhawks ei ole kertonut, mitä villeissä huhuissakin pyörinyt Perry oli tarkalleen tehnyt, mutta seura kuvaili kanadalaishyökkääjän toimineen tavalla, jota on mahdoton hyväksyä. Blackhawks kertoi, että Perry on rikkonut pelaajasopimusta ja seuran sisäisiä käytäntöjä, joiden on tarkoitus taata ammattimainen ja turvallinen työympäristö.