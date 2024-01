Seitsemättä kertaa putkeen turpiin – näin JYP-valmentaja kommentoi syöksyä

Heiskanen korosti, että tuleva viikko on joukkueelle äärettömän tärkeä. JYP pelaa ensi viikolla HIFK:ta ja Jukureita vastaan.

Jukka Rautakorven korvannut Heiskanen on luotsannut joukkuetta seitsemän ottelun tappioputken ajan. Tuoreen päävalmentajan ensimmäinen voitto antaa edelleen odottaa itseään.

– Uskon, että se on ansaittua. Sen verran tässä on turbulenssia. Voitot ja onnistumiset tulevat sitten, kun me ansaitaan ne. Vielä ei olla ansaittu, Heiskanen jatkoi.