Matti ja Teppo ovat olleet julkisuudessa lähes 55 vuotta – ihmisten kommentointi on mennyt heidän mielestään yli: ”Jengin pitäisi rauhoittua”

Iskelmäduo Matin ja Tepon keikoilla on aina pilkettä silmäkulmassa ja he ovat muutenkin iloisia velikultia.

– Myös kotona on koko ajan huumoria vaimon kanssa. Sillä tavalla hommat toimivat, Matti kertoi MTV Uutisille 11. maaliskuuta Putous-ohjelman kulisseissa.

– Juu, sanoo tosikko-turkulainen, Teppo kommentoi väliin ja repesi nauruun.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Hän kuitenkin jatkoi, miten tärkeä rooli viihdyttämisellä on, ja miten he ovat viihdyttäneet Suomen kansaa jo lähes 55 vuotta.

Parivaljakko teki Portion boys -yhtyeen kanssa uuden version vuoden 1989 kappaleestaan Vauhti kiihtyy, joka julkaistiin vuonna 2021. Kun bändin johtohahmo Mikael lähetti iskelmäduolle kappaleen demoversion, Matti ja Teppo hyppivät tasajalkaa.

– Se oli aikamoinen. Ajattelimme, että jos tästä ei tule suosittua, niin mistä sitten tulee, Teppo kertoi.

– Siinä oli heti sellainen fiilis, että kaikki asiat ovat kohdallaan. Nyt tässä versiossa on hyvä aggressio päällä ja se on energinen. Sitä on kiva kuunnella autossa ja missä tahansa. Se nostaa fiilikset kattoon. Silloin, kun aloitamme tällä versiolla keikan, niin ihmiset ovat aivan pähkinöinä, Matti jatkoi.

Katso video: Matti ja Teppo astuivat Putous-lavalle, kun Mainos-Harri voitti Vuoden sketsihahmokilpailun!

1:26 Matti ja Teppo onnittelivat Mainos-Harria Vauhti kiihtyy -kappaleellaan.

Keikkoja vain kesäisin

Matti ja Teppo ovat varmasti suomalaisen iskelmämusiikin yhdet tunnetuimmista kasvoista, joten heillä on kokemusta julkisuudesta monelta eri vuosikymmeneltä.

– Nykyään on käytössä kaikki kanavat, jossa heitetään herjaa ja vaikka minkälaisia mielipiteitä. Minä en seuraa niitä ollenkaan, Tepi seuraa hiukan enemmän. Se on mennyt hieman yli, jengin pitäisi rauhoittua, Matti kertoi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Julkisuus on ollut kaksikolla aina mukana, koska heidän uransa on niin pitkä, muttei se ole kuitenkaan koskaan heitä häirinnyt. He eivät ole koskaan varsinaisesti tarjonneet itseään tv-ohjelmiin, mutta pyydettäessä toki ovat aina menneet, jos idea on ollut mielenkiintoinen.

Iskelmäduo on jo viimeiset 20–30 vuotta tehnyt keikkoja vain kesäisin.

– Olemme rauhoittaneet talvea ja tammi-helmikuut oltu aika pitkälti etelässä. Matti on tehnyt aika ison kasan lauluja etelässä, Teppo kertoi.

– Talvella on pimeää, on liukkaat ajokelit ja pyryttää lunta. Se ei meille enää sovi. Kesällä on kiva kiertää, ja ihmisillä on määrätynlainen fiilis, Matti jatkoi.

Tulevaisuudelta kaksikko odottaa erityisesti ensi vuoden areenakiertuetta, joka olisi tarkoitus järjestää heidän silloin 55-vuotisen uransa kunniaksi.

– Mietimme jo 50-vuotisjuhlavuonna, että laitetaanko nuotit nippuun. Mutta nyt on 55-vuotisjuhlakiertue edessä, niin katsotaan taas, mitä siitä seuraa, Teppo naurahti.