Sebastian Ahoa piinasi sama ongelma vuosia: "Oli pakko löysätä" – erityinen ratkaisu päätti vaivat

Yksi omia varusteitaan muovaava suomalaistähti on Sebastian Aho, joka on jo useamman kauden ajan muotoillut omat luistimensa vuosia jatkuneen piinaavan ongelman vuoksi.

– Kipsattiin jalka ja kipsin mukaan tehtiin luistin. Luistimeni on ihan täysin kustomoitu. On ihan sama, miltä se näyttää päältä, se on aina minun oma mallini. Se auttoi minua aika paljonkin. Toki tuossa kun 82 peliä sitoo niitä ja pleijarit päälle, niin kyllä se välillä painaa pakostikin, Aho naurahtaa.