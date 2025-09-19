Oppositiopuolueet SDP, vihreät ja vasemmistoliitto jättävät tänään välikysymyksen hallituksen toimintakyvystä Palestiinan valtion tunnustamisessa.

Puolueet vetosivat keskiviikkona hallitukseen, että Suomi tunnustaisi Palestiinan YK:n yleiskokouksessa ensi viikolla. Silloin SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoi, että myös välikysymys on mahdollinen.

Puolueet kysyvät välikysymyksessä muun muassa, tuleeko hallitus esittämään Palestiinan valtion tunnustamista presidentti Alexander Stubbin toivomalla tavalla tämän syksyn aikana.

Välikysymyksessä kysytään myös, katsooko hallitus edistävänsä Suomen ulkopolitiikan linjan mukaista kahden valtion mallia, jos se sisäisten erimielisyyksiensä vuoksi ei kykene esittämään Palestiinan valtion tunnustamista tilanteessa, jossa Suomen kanssa samanmieliset maat ovat sanoneet tunnustavansa Palestiinan.

– Mikäli hallitus ei ole toimintakykyinen tekemään esitystä Palestiinan tunnustamisesta tasavallan presidentin toivoman mukaisesti, antaako se eduskunnalle asiasta selonteon, jotta eduskunta voi ottaa asiaan kantaa, välikysymyksessä myös tiedustellaan.

Puolueet esittelevät välikysymystä tiedotustilaisuudessa eduskunnassa noin kello 12.30.