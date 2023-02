SDP:n Lindtman ja kokoomuksen Valtonen väittelivät valtion velkaantumisesta – "Olisi pitänyt löytää säästöjä jostain muualta"

Oppositiossa ei olla tyytyväisiä siihen, että miksi hallitus on ottanut kymmeniä miljardeja euroja lisää velkaa, joka ei selity koronalla tai Ukrainan sodalla.

– Ensimmäisessä julkisen talouden suunnitelmassa oli jo ennusteissa että kauden lopussa alijäämä on viisi miljardia. No, nyt se on kymmenen miljardia, Valtonen jatkaa.