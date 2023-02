Saarikko vastasi välikysymykseen – 10 miljardia velanotosta ei selity kriiseillä: "Oppositio on tukenut näistä menoista jokaista"

Hallitus vastasi tänään opposition välikysymykseen julkisen talouden velkaantumisesta. Välikysymyksessä kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt syyttävät hallitusta vastuuttomasta velkapolitiikasta, joka on opposition mukaan vaarantanut hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden tulevaisuuden.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) totesi hallituksen vastauksessa, että suurin syy velkaantumiseen on hidas talouskasvu, ja että velkaantuminen on jatkunut jo 15 vuotta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on ottanut lisää velkaa yhteensä noin 40 miljardia euroa.

Saarikon mukaan hallitus on toteuttanut noin 12 miljardilla eurolla menoja, jotka eivät selity kriiseillä, kuten koronapandemialla ja Ukrainan sodalla. Noin kaksi miljardia siitä on kuitattu valtion omaisuustuloilla, jolloin velasta noin 10 miljardia euroa on kriisien ulkopuolista velkaa.