SDP jatkaa kestävän kehityksen veromallin ajamista eurovaaleissa – katukampanja kuittailee brexitille Brysselissä asti

Työntekijöiden reilu kohtelu ja verovälttely esillä

Eurovaalijulisteissaan demarit kampanjoi englanninkielisellä "We don't brexit. We fix it" -sanaleikillä, ja kampanja on ulotettu Brysselin kaduille asti. Puoluesihteeri Antton Rönnholmin mukaan kampanjalla halutaan muistuttaa vastuullisesta politiikasta.