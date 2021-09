Savonlinnassa ajokortittomien alaikäisten kuskien keskittymä – peräti 19 jäänyt poliisin haaviin

Toisessa tapauksessa epäillään 15 -vuotiaan ajaneen alkoholin vaikutuksen alaisena noin 80 kilometrin tuntivauhdilla päin katuvalotolppaa. Tapahtumahetkellä autossa oli kaikkiaan viisi nuorta. Tässäkin tapauksessa oli onni mukana, sillä kuski ja kyydissä olleet selvisivät törmäyksestä luun murtumilla ja kolhuilla.



Tapauksia selviteltäessä on käynyt ilmi, että yleisin toimintatapa nuorilla on ollut ottaa vanhempien auton avaimet yöllä, kun vanhemmat nukkuvat. Tämän jälkeen on lähdetty kavereiden kanssa ajelemaan kaupungille.



Poliisi vetoaakin vanhempiin, jotta he ottaisivat asian puheeksi nuorten kanssa ja kävisivät läpi pelisäännöt sekä vaarat, joihin tällainen toiminta voi pahimmillaan johtaa.