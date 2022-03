Savinaisen KHL-pudotuspelit vaihtuivat yllättäen CHL-finaaliin: "Mikäs sen parempi paikka"

– Pääsee ainakin heti tositoimiin, on tosiaan CHL-finaali. Mikä sen parempi paikka aloittaa kuin näin merkityksellisellä ottelulla, Savinainen sanoo.

– Tapparasta on hyviä muistoja, ja on monta asiaa jotka vetävät Tampereelle. Saatiin nopeasti neuvotteut käyntiin Tapparan kanssa. Iloisilla mielin ja hyvät fiilikset, Savinainen kertaa viime päivien kulkua.

Valmentajalta luottoa

Savinaisen kanssa Jokereista Tapparaan siirtyi Otto Leskinen . Tapparan valmentaja Jussi Tapola uskalsi ottaa molemmat miehet heti mukaan, vaikka kyseessä on kenties Tapparan kauden tärkein ottelu.

– He ovat valmistautuneet, että pelattaisiin KHL:n playoffeja. Peli on kuitenkin jääkiekkoa. Oli se sitten finaali tai runkosarjapeli niin varmasti he lyövät kaiken likoon. Päätös oli siinä mielessä helppo, Tapola kommentoi Jokereista tulleen kaksikon peluuttamista.