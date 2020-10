Saudiarabialainen naisaktivisti aloitti uuden syömälakon vankilassa – ajo-oikeutta naisille vaatinut Loujain Alhathoul on ollut vankilassa vuodesta 2018

Alhathoul on istunut vankilassa vuodesta 2018. Hänet ja useita muita naisaktivisteja vangittiin vain muutamaa viikkoa ennen kuin Saudi-Arabia pitkän empimisen jälkeen salli naisten ajaa autoa. Hän oli viimeksi syömälakossa elokuussa, jolloin hän vaati ja sai oikeuden tavata vanhempiaan kuukausien tauon jälkeen.

Osa vangituista naisista on sittemmin päästetty vapauteen, mutta osa on edelleen vangittuina epäselvin perustein. Ihmisoikeusaktivistien mukaan vangittuja on syytetty muun muassa yhteydenpidosta ulkomaisiin tiedotusvälineisiin, diplomaatteihin ja aktivisteihin.