Satoja koronavainajia lipuu hindujen pyhässä Gangesjoessa – rahat eivät riitä hautaukseen köyhillä perheillä

Monsuunisateiden alettua joen virtaus on kiihtynyt ja töyräät ovat osin luhistuneet jokeen vieden mataliin hautoihin haudatut vainajat lipumaan pitkin 2 500-kilometristä jokea.

Hindujen pyhän kaupungin, Allabadin, viranomaiset kertovat nostaneensa joesta jo pitkälti toistasataa tunnistamatonta ruumista, jotka on sen jälkeen polttohaudattu kaupungissa.

"Vene voi aina osua ruumiiseen"

Yhdessä kaupungin krematorioista työskentelevä Sonu Chandel sanoo järkyttyneensä pahasti jo alkukesästä, kun hän näki miten perheet kaivoivat hautoja jokitörmiin. Monsuunin myötä tilanne on pahentunut entisestään.

– Oli jo alun perin hyvin surullista nähdä, kun köyhät joutuivat hautamaan rakkaimpansa tavalla, joka ei ollut arvokas. Nyt kun vesi on noussut, tilanne on pahentunut entisestään. Kun menen veneelläni joelle, on koko ajan olemassa vaara, että vene tai airo osuu joessa kelluvaan ruumiiseen, Chandel kauhistelee.