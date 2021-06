"Satanismi", mies kertoi motiiviksi polttaa kappeli Nurmijärvellä – seuraavana päivänä pyromaani vei poliisiasemalle hengenvaarallisen pommin

– Mulla on pakonomainen tulipalon sytyttämisen himo. Se on sellainen pakkomielle. Siitä tulee hyvä fiilis. Siksi mä ne roskikset laitoin palamaan, kun vitutti ettei se kappeli syttynyt kunnolla, mies kuvaili esitutkinnassa.

Jätti poliisiasemalle hylsystä ja hiirenloukusta tekemänsä pommin

Poliisit huomasivat epäilyttävän kassin lähtiessään hälytystehtävälle. Kun he kurkistivat sisään pakettiin ja näkivät sähköjohtoja ja jonkin kojeen, he eristivät alueen ja kutsuivat apua. Poliisin räjähteiden käsittelyyn koulutettu henkilökunta on tehnyt räjähteen vaarattomaksi vesipanoksella.