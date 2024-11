SAS-koneen kauhunhetket Grönlannin yllä – video näyttää kaaoksen: "Moottorit sammuivat"

– Kun kone menetti korkeutta, myös moottorit sammuivat ja kaikki menivät pois päältä. Silloin tajusin, että kone ei ole käynnissä, me putoamme, lennolla matkustajana ollut Sammy Solstad kuvailee pelottavaa kokemusta Ruotsin TV4: lle .

Täyskäännös takaisin Köpenhaminaan

– Kone on joutunut melko voimakkaan turbulenssin kohteeksi, ja silloin koneelle on tehtävä kattava tutkimus. Meidän on vaikea tehdä asianmukaista tutkimusta Yhdysvalloissa, SAS:n lehdistöpäällikkö Alexandra Lindgren Kaoukji kertoi TV4:lle.