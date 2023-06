Sarjarikkoja piinaa auton omistajia Helsingissä – poliisi nappasi epäillyn rysän päältä kiinni

Kulosaaren Facebook-ryhmässä keskustelu on käynyt kuumana viime aikoina. Ryhmään on jaettu kesäkuun aikana useita havaintoja rikotuista autojen ikkunoista, ja asukkaat ihmettelevät, miksei tekijää saada ruotuun.

Paikallisen taksifirma TWS Groupin yrittäjä Kamran Waheed kertoo, että tekijä on iskenyt jopa viiteen yrityksen autoon. Ikkunoiden rikkomisen lisäksi osasta autoista on varastettu laitteistoa.

– Autojen ikkunoita on rikottu lähes joka toinen viikko, Waheed kertoo.

Ensimmäinen isku tapahtui noin pari kuukautta sitten. Nyt autojen sivuikkunoita on rikottu lähes joka toinen viikko. Viimeisin teko tapahtui tämän viikon maanantaina.

Karam Waheedin veli, taksikuski Zihan Waheed kertoo, että hänen autonsa ikkunat on hajotettu jo kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran jälkeen auto käytettiin korjauksessa, mutta pian tekijä iski taas.

Yksi epäilty rysän päältä kiinni

Hänellä on hyviäkin uutisia. Manninen kertoo, että maanantain ja tiistain välisenä yönä kello 1:30 aikoihin yksi henkilö on otettu kiinni. Henkilön epäillään vahingoittaneen kahta autoa.

Selvityksen alla on, liittyykö nyt kiinniotettu henkilö vahingontekojen sarjaan yleisemminkin.

Mannisen mukaan teot ovat yksittäistapauksia, mutta hän vahvistaa, että tekoja on tapahtunut kevään aikana useampia. Tapahtumia on tullut poliisin tietoon erityisesti kesäkuussa, minkä vuoksi alueelle on kohdistettu lisäresursseja.