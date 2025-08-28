Sarjakakkaajan mysteeri selvisi

Oululaisuimahalleja piinanneelle ongelmalle on löytynyt kaksi eri selitystä.

Vuonna 2018 Raksilan uimahallista tehdyt useat ulostelöydöt lyhyen ajan sisään synnyttivät legendan "sarjakakkaajasta", joka piinasi oululaisuimahallia.

Tämän vuoden loppukesästä epäilyttäviä löydöksiä tehtiin jälleen, nyt Linnanmaan uimahallista.

Spekulaatiot sarjakakkaajan paluusta leimahtivat. Kuka hän on ja mitä hän teoillaan tavoittelee?

Nyt suunsa on avannut vuonna 2018 Raksilan uimahallin isännöitsijänä toiminut Jari Leviäkangas, joka kertoo Kalevassa totuuden paljastuneen valvontakameroiden avulla.

– Saimme valvontakameran perusteella selvitettyä, että kyseessä oli nuori henkilö, jolla sitten osoittautui olevan suolistosairaus. Tuolloin kerroin toimittajalle, että asia on selvitetty, mutta kieltäydyin kommentoimasta enempää, Leviäkangas kertoo lehdelle.

Nyt hän on päättänyt avata tapahtumia lisää, koska vuodesta 2018 on kulunut jo tarpeeksi aikaa. Enää henkilöllä ei ole vaaraa joutua silmätikuksi.

Ruskea massa ei ulostetta

Myös tuoreiden osalta pelot sarjakakkaajan paluusta tai tekojen kopioijasta ovat hälvenemässä. Ainakin osa löydöksistä ei ole ollut ulostetta ensinkään.

Oulun kaupunki tiedottaa torstaiaamuna, että ainakin kaksi kuudesta löydöstä on varmistunut taktiikkataulujen ruskeaksi taustamassaksi.

Materiaali on uimaseurojen käyttämien puristepahvisten taktiikkataulujen ruskeaa taustamassaa, joka vettyessään näyttää ulosteelta. Taktiikkataulut ovat kostuneet ja massaa on irronnut altaan reunalle ja altaaseen, tiedotteessa todetaan.

Neljän ulostelöydöksen osalta selvittelyä jatketaan aktiivisesti tallenteita yhä tutkimalla.

Asiasta on tehty myös rikosilmoitus, koska varmuutta tekijästä tai tekijöistä ei ole. Usein löydökset osoittautuvat kouluikäisten lasten vahingoiksi, mutta varmuutta asiasta ei tässä tapauksessa ole.

Leviäkangas kehottaa ihmisiä laittamaan jäitä hattuun, vaikka tuoreet löydöt olisivatkin ulostetta.

– Kyllä nämä pienten lasten vahinkoja yleensä ovat, sanoo Leviäkangas Kalevalle.

Linnanmaan uimahalli toimii tällä hetkellä normaalisti ja siellä on turvallista uida.