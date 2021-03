"Sarjakakkaaja" piinaa espoolaistalon asukkaita: "Voitko ihan oikeasti LOPETTAA!"

Tällaisen viestin Suurpellon Klarisentien taloyhtiön hissiin jätti asukas, jonka mitta tuli täyteen. Hänen asuintalonsa hissiin on ilmestynyt viimeisen kuukauden aikana jo neljä kertaa haiseva ja epämiellyttävä yllätys.

– Hissi on ahkerassa käytössä, koska täällä asuu lapsiperheitä ja vanhoja ihmisiä. Lisäksi kestää aikaa, että siivooja ehtii paikalle siivoamaan sotkut. Pahimmillaan kakkaan on astuttu, sitä on levitelty ja hangattu rappukäytävän mattoon.