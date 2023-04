Kalasataman tornitalossa reistailevat muutkin kuin hissit – yhteisissä tiloissa ulostetta, virtsaa, oksennusta ja roskakasoja viikonlopun jäljiltä

Vuonna 2022 valmistuneessa Suomen ensimmäisessä vuokrapilvenpiirtäjässä asukkaiden mitta on nyt täysi kotitalonsa elämisen ääniä ja sotkua. MTV Uutisiin yhteyttä ottaneet asukkaat ovat kuvailleet, että talossa on vietetty aamuun kestäviä megabileitä, ulkopuolisia ihmisiä on käynyt sotkemassa taloa, ihmisten päälle on heitetty tavaroita ikkunoista ja katolle on kiipeillyt itsetuhoisia ihmisiä.