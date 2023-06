Sari Essayah: Hallitus on kasassa ennen juhannussaunaa – kertoo, mikä jouduttaisi asioiden etenemistä

Talouspöydässä istunut Anders Adlercreutz (rkp.) totesi MTV Uutisille, että töitä on vielä jäljellä. Adlercreutzilla ei ollut kokonaiskäsitystä siitä, onko yhteisesti sovittu jokin aikataulu sopimisille.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah painotti, että kehitysapurahoissakin käsitellään kokonaisuutta, ei yksittäistä asiaa. Essayah arvelee, että kehitysyhteistyöstä leikkaaminen on haastavaa, sillä konkreettista leikattavaa ei hänen mielestään juuri ole.

Petteri Orpo totesi eilen, että osapuolet ovat vielä aika kaukana toisistaan, mutta neuvottelut etenevät. Essayah on samaa mieltä.

– Lähentymistä on tapahtunut. Täytyy huomioida, että pari viikonloppua on jäänyt käyttämättä neuvotteluihin. Oli RKP:n puoluekokous ja viime viikonloppuna sovimme, että kun on valmistumisia ja juhlia, niin keskitymme niihin.