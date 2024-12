Salah Isse Mohamed oli paastossa Puolustusvoimien Konflikti-näyttelijöille pitämän koulutusjakson aikana: "Leija kokemus"

Osmanin-roolia Konflikti-sarjassa tähdittävä Salah Isse Mohamed kertoo, ettei Konflikti-näyttelijöille pidetty koulutusjakso vaikuttanut ramadanin viettämiseen.

Aku Louhimiehen ohjaamassa Konflikti-suursarjassa tuntematon vihollinen hyökkää pieneen rannikkokaupunkiin suomalaisten valmistautuessa juhannuksen viettoon. Sarjassa varusmies Osmanin roolissa nähdään muun muassa Karkurit-sarjasta tuttu näyttelijä Salah Isse Mohamed.

Mohamed ei aluksi uskonut saavansa roolia Konflikti-sarjasta. Ohjaaja Louhimies ei ollut hänelle entuudestaan tuttu kasvo.

– Agentuuri selitti minulle, mistä (sarjassa) on kyse, jonka jälkeen kävin tapaamassa Akua. Sitä kautta sain roolin. Totta kai se vaati tunnin puhuttelun ja myymisen, hän kertoi MTV Uutisille Konflikti-sarjan lehdistötilaisuudessa.

Mohamedin oli aluksi hankala uskoa, että hän oli todellakin napannut Osmanin roolin. Se iskeytyi kunnolla hänen tajuntaansa vasta Puolustusvoimien Konflikti-näyttelijöille pitämän nelipäiväisen koulutuksen jälkeen.

Santahaminassa järjestetyssä Puolustusvoimien koulutuksessa Mohamed pääsi opettelemaan muun muassa aseiden, kuten kertasingon käsittelemistä ja tiimityöskentelemistä.

– Opettelimme sitä, minkälaista on olla parinkymmenen hengen tiimissä ja valmistautua "sotaan". Konfliktissa on erilaisia kohtauksia, joissa tapahtuu nopeatempoisia asioita, ja sinun täytyy olla nopea ja hyvä käsittelemään asetta, hän kertoi.

– Sain Puolustusvoimien hyvästä koulutusjaksosta itsevarman fiiliksen koko tuotannon ajaksi. Minua ei pelottanut yhtään ja tiesin, että tästä tulee hyvä, kun uskoin itseeni niin paljon, hän jatkoi.

Konflikti-näyttelijöille järjestetty Puolustusvoimien koulutus osui muslimien pyhän paastokuukauden ramadanin ajalle. Yksi ramadanperinne on paasto, johon osallistuvat eivät syö tai juo auringon nousun ja auringon laskun välissä. Myös Mohamed oli tuolloin paastossa.

– Oli leija kokemus, hän nauroi.

– Juttu on se, että kun uskot itseesi ja haluat tehdä jotain, niin kyse on vain päästä, ajattelutavasta. Minulle se kolme-neljä päivää ei ollut mitään, sillä olen ollut treenaamassa samaan aikaan, kun on ramadan. Ramadan on pyhä kuukausi, jonka aikana pitää tehdä ne asiat, jotka on tehtävä. Koulutusjakso ei vaikuta paastoamiseen ja ramadanin viettämiseen, hän jatkoi.

Yhteistyö Louhimiehen kanssa

Mohamed kertoi hänestä tuntuneen tietyllä tavalla erikoiselta hypätä Osman-hahmonsa saappaisiin. Näyttelijän täytyi pohtia, millainen hänen hahmonsa sotatilanteessa olisi.

– Heti siitä päivästä lähtien, kun pistin armeijavaatteet päälle ja lähdimme kuvaamaan, piti minun sisäistää se, etten ole Salah, vaan Osman. Lähdin pohtimaan, että miten Osman tekisi asiat, hän kertasi.

Mohamed kehuu yhteistyötä Louhimiehen sekä koko Konflikti-tuotantoryhmän kanssa. Näyttelijä on hyvillään esimerkiksi siitä, miten helposti ja selkeästi ohjaaja Louhimies selitti asiat kuvauksissa.

– Aku on ollut tosi ymmärtäväinen ja kuuntelevainen. Hänen kanssaan on ollut täysin helppoa.

Mohamed on hyvin tyytyväinen Konflikti-sarjaan.

– Tekisin tämän vaikka kymmenen kertaa uudelleen. Minulle tärkeintä oli se, että meistä pidettiin huolta. Sen vuoksi tulos näyttää siltä kuin se näyttää.