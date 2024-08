Sara Lappalaisen murheet iskivät takaisin: "Se on elinikäinen sairaus"

– Se oli sääli. Tämän terveyden kanssa on askaroitu nyt kolme vuotta ja ei sitä vain saa hallintaan. Sitten se on tuollaista.

Lappalainen ei halunnut tarkemmin avata, mistä hänen terveysongelmissaan on ollut kysymys. Oireet ilmenivät loistavasti sujuneiden Tokion olympialaisten jälkeen ja ovat haitanneet hänen uraansa siitä lähtien.

– Se on elinikäinen sairaus, Lappalainen totesi.

Pariisin lähtiessä Lappalaisella oli toiveita, että juoksu voisi kulkea paremmin. Hänen kauden paras aikana on 4.05,81. Oireet tulivat kuitenkin tutulla tavalla pintaan.

– Ajattelin, että kaikki on edes jotenkin ok, mutta kyllä se valitettavasti valkeni tuossa aika nopeasti, kun lähdettiin juoksemaan. 500 metriä kun oli juostu, niin ajattelin, että joo.

– Jos kaikki on hyvin, niin uskon, että olisin täysin taistellut jatkopaikoista, mutta et voi tuollaisella ololla tuollaisessa kisassa taistella yhtään mistään. Se on ihan selvä.