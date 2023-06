Sanna Marinin kanssa tehdyistä festarisuunnitelmista kertonut Conner Rousseau, 30, on belgialainen tähtipoliitikko – rikkonut monin tavoin perinteisiä rajoja

Maanantaina pääministerin esikunta kommentoi MTV Uutisille, että Marinia on pyydetty osallistumaan Tomorrowland-festivaalin yhteydessä järjestettävään konferenssiin sekä keskustelutilaisuuteen, jossa teemana on kestävä kehitys. Vielä ei kuitenkaan ole varmaa, nähdäänkö Marinia tilaisuudessa.

Mutta kuka on Sanna Marinin ystäväksi tunnustautunut Conner Rousseau?

Rousseau, jolla on Instagram-tilillään 148 000 seuraajaa, on julkaissut sosiaalisessa mediassa muutamia yhteiskuvia Marinin kanssa. Ensimmäiset yhteiskuvat ovat lokakuulta 2022, tuoreimmat helmikuulta 2023, jolloin Rousseau vieraili Helsingissä osallistuakseen Marinin puolueen SDP:n eduskuntavaalikampanjan starttitilaisuuteen.

Toukokuussa Belgiassa julkaistiin kyselytulos, jonka mukaan Rousseau on toiseksi suosituin poliitikkon maansa puoluekentässä. Kyselyn perusteella hän on suositumpi, kuin Belgian tämän hetkinen pääministeri Alexander De Croon. Rousseaun edellä kyselyn mukaan on oikeistokonservatiivisen N-VA -puolueen johtaja Bart De Wever.