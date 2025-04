Sanna Marin IS:lle: "Tätä asiaa Putin pelkää kaikkein eniten"

Suomen entinen pääministeri Sanna Marin sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa epäilevänsä Vladimir Putinin motiiveja tulevissa rauhanneuvotteluissa.

Sanna Marin oli yksi pääpuhujista Martti Ahtisaaren CMI-rauhanjärjestön seminaarissa torstaina New Yorkissa Yhdysvalloissa.

– Epäilen, että Putin ei halua rauhaa Ukrainaan, eikä halua nähdä sellaista menestystarinaa Ukrainassa, jonka lopputulemana olisi vauras, itsenäinen ja vapaa Ukraina osana Euroopan unionia ja kenties tulevaisuudessa osana Natoa, Marin sanoi Ilta-Sanomille.

– Uskon, että tämä on asia, mitä Putin pelkää kaikista eniten. Koska se tarkoittaa, että myös Venäjällä ihmiset voisivat kysyä, haluavatko he tällaista tulevaisuutta, mitä Putinin hallinto on tarjonnut kansalle.

Marin sanoi myös, ettei Eurooppaa tai Ukrainaa voi jättää ulos rauhanneuvotteluissa.