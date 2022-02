Sanna Marin eduskunnalle: "Tukemme Ukrainalle on vankkumaton" – seuraa suoraa lähetystä

– Venäjästä on tullut konfliktin avoin osapuoli. Sen pyrkimykset selittää toimintansa lailliseksi ovat epäuskottavia, Marin sanoi.

– Tukemme Ukrainalle on vankkumaton, Marin totesi.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoi Ukrainan asian olevan myös suomalaisten asia. Puolustusvoimat on reagoinut kriisin aikana ja säätänyt valmiuttaan, Kaikkonen muistutti.

–Tilanne on synkkä, tilanne on vaarallinen, tilanne on kerta kaikkisen vakava, Kaikkonen totesi.