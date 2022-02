Vaikuttavatko Venäjän toimet Ukrainassa Fennovoiman ydinvoimalahankkeen toteutumiseen Suomessa? Pääministeri Marin puoltaa riskianalyysia

Saksa keskeyttää kaasuputken

Suomi laajentaa tukea Ukrainalle

Suomelle on tullut jonkin verran pyyntöjä hyväksyä muiden maiden asevientejä. Tällainen pyyntö on pääministerin mukaan tullut esimerkiksi Hollannilta. Jo aiemmin on kerrottu, että Suomi on saanut Virolta pyynnön liittyen tykkien vientiin Ukrainaan.