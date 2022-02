Venäjä-pakotteiden lepsuus sai eduskunnassa kritiikkiä – Pekka Haavisto kertoi logiikan pakotteiden takana

– Putinia on kutsuttava Venäjän itsevaltiaaksi, etten sanoisi diktaattoriksi, riippumatta siitä, minkälaista TV-teatteria hän järjestää. Historiaa ja nykypäivää koskevia valheita on kutsuttava valheiksi, vaikka Putin ja Venäjä kuinka paljon niitä levittävät, Zyskowicz sanoi.

– En lainkaan ymmärrä "takataskussa on lisää pakotteita" -ajattelua, jolla tässäkin salissa näyttää olevan laajaa kannatusta. Mitä me lännessä odotamme? Zyskowicz kysyi.

Zyskowicz: Venäjää hillittävä tässä ja nyt

Moni on pitänyt pakotteita varsinkin ennakkopuheisiin nähden pehmeinä.

Kaikista merkittävimmille venäläispankeille tai -yrityksille ei ole asetettu juurikaan uusia pakotteita. Myös presidentti Vladimir Putin itse on yhä henkilöpakotteiden ulkopuolella.

EU:sta on todettu, että lisää pakotteita voidaan luoda, jos tilanne Ukrainassa pahenee entisestään. Myös Suomen hallitus Sanna Marinin (sd.) ja Pekka Haaviston (vihr.) johdolla on sanonut samaa.

Kritiikkiä myös Jussi Halla-aholta ja Juha Sipilältä

Venäläisiin henkilöihin ja yrityksiin on kohdistettu pakotteita Ukrainan takia jo vuodesta 2014 alkaen. Tuolloin Venäjä valtasi Krimin niemimaan ja aloitti sotatoimet Itä-Ukrainassa Donetskissa ja Luhanskissa.

– Venäjän rikollinen politiikka Ukrainassa on jatkunut nyt jo kahdeksan vuotta, samoin siihen liittyvät pakotteet, joten meillä on aika paljon kokemusperäistä näyttöä tästä asiasta. -- Eihän pakotteiden tehtävä ole vahingoittaa Venäjän taloutta, vaan ohjata Venäjää käyttäytymään toisella tavalla. Tässä mielessä pakotteet ovat epäonnistuneet, Halla-aho analysoi.

Halla-aho toisaalta huomautti, ettei edes Venäjän täydellinen kauppasaarto välttämättä saisi sitä luopumaan valloituksistaan, sillä sekä valtion että kansan resilienssi eli sietokyky on talousongelmien osalta korkea.

Kommentti on entiseltä pääministeriltä huomionarvoinen. Nykyinen pääministeri Sanna Marinhan (sd.) sanoi tammikuussa julkisesti, ettei Suomi tule todennäköisesti liittymään Natoon tällä hallituskaudella.

"EU:lla täytyy olla varastossa keinoja"

Valittu toimintatapa on edetä askeleittain, ei lyödä heti tiskiin maksimaalisia pakotteita.

– Valitettavasti tilanne on sellainen, että pelätään vielä laajempia sotilaallisia toimia. EU:lla täytyy olla varastossa niitä keinoja, niitä uhkia, joita voidaan siinä tilanteessa käyttää, Haavisto sanoi.

– Pidämme uusien pakotteiden uhkaa yllä, joka on viesti Venäjälle siitä, että mikäli he edelleen jatkavat aggressiivista toimintaansa, siihen tullaan reagoimaan uusilla yhä kovenevilla pakotteilla. Tämä on se logiikka näiden pakotteiden takana.