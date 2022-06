Sampo Marjomaa tehtailee uutta lyhytelokuvaprojektia: "Onkohan äiti kovin ylpeä siitä"

– Minulle kuuluu hyvää. Kesämeininkiä. Olen iloisilla mielin siitä, että koronarutto on poissa tai ainakin paussilla, viihteen monitoimimies nauraa.

– Minulla on Saint Shadow-niminen pop-projekti, jonka polkaisin alkuvuodesta käyntiin. Kävimme kuvaamassa siihen jo joulukuussa New Yorkissa musiikkivideon, mutta kuvasimme vähän aikaa sitten uuden ja se on vieläkin päräyttävämpi, Marjomaa nauraa.