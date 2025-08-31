Sami Välimäelle muhkea palkintopotti

Suomen Sami Välimäki kiri kakkoseksi golfin Euroopan-kiertueella Sveitsissä sunnuntaina.

Pääosin amerikkalaista PGA-kiertuetta tällä kaudella tahkonnut Välimäki löi 260 kertaa (20 alle parin) neljällä kierroksella ja ansaitsi muhkean noin 242 tuhannen dollarin eli reilun 200 tuhannen euron palkintorahan. Hän jakoi kakkospaikan Rasmus Höjgaardin ja Matthew Wallacen kanssa.

Välimäki lähti päätöskierrokselle voittokamppailussa, mutta ensimmäiset seitsemän väylää sujuivat tulokseen +1, ja kärki karkasi. Suomalainen teki kuitenkin lopuille väylille yhteensä neljä birdieä ja yhden eaglen, mikä palautti hänet huippusijoille.

Vain Etelä-Afrikan Thriston Lawrence (–22) pysyi edellä.

Elämänsä kesän pelannut Oliver Lindell (–13) ylsi jaetulle sijalle 17.

Välimäki on voittanut urallaan kaksi kilpailua Euroopan-kiertueella.