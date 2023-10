Koomikko Sami Hedberg jää pitkälle keikkatauolle – paljastaa uudet projektinsa

18 vuotta sitten Suomessa Stand up -piireissä aloittanut Hedberg kertoo jättäytyvänsä pian pitkälle keikkatauolle keskittyäkseen muihin unelmiinsa.

– Haluan tehdä sisältöä paljon, mutta yhdessä muiden kanssa. Kiertäminen on aikaa vievää ja oma yritys on siitä vastuussa. Se on aika iso ja rankka kokonaisuus. Vaihetaan sitä moodia. Jää aikaa itselleen enemmän ja myös mielekkäälle työlle.