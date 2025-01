Salon kaupungilta kunnianosoitus Sauli Niinistölle

Salon kaupunki Varsinais-Suomessa suunnittelee nimeävänsä urheilupuistonsa Sauli Niinistön urheilupuistoksi kevään aikana. Nimenmuutoksella Salo haluaa kunnioittaa salolaislähtöistä Sauli Niinistöä, joka toimi presidenttinä kaksi kautta.

Nimenmuutosta esitetään ensi maanantaina kokoontuvalle Salon kaupunginhallitukselle, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

– Lähtökohta on, että tämä on kaupungin kunnianosoitus kaksi kautta presidenttinä toimineelle ja salolaislähtöiselle Niinistölle. Toinen puoli asiassa on, että tätä kautta urheilupuisto saa varmasti lisää näkyvyyttä, perustelee kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen Salon Seudun Sanomissa.

Salon urheilupuistoon on keskitetty lukuisten urheilulajien suorituspaikkoja.

Kaupunki kertoo, että urheilupuisto on paikkana tuttu presidentti Niinistölle jo hänen nuoruusvuosiltaan.

