Salkkarit-tähdet ovat tottuneet monenlaiseen palautteeseen: "Välillä fakta ja fiktio menee sekaisin"

Suositun sarjan näyttelijäkonkarit ovat tottuneita saamaan erilaista palautetta esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Tiia Elg toteaa, että julkisessa työssä on aina kaksi puolta. Palautetta ja kommentointia pitää olla valmis ottamaan vastaan.

Sami Uotila komppaa ja kertoo, että koska hänen hahmonsa on pahis, niin se antaa tietynlaista suojaa.

– Tottakai välillä tulee jotain ilkeää kommentointia, mutta pääsääntöisesti on niin, ettei mitään ikävää tule. Itselläni balanssi on plussan puolella, mitä liittyy sarjan suosioon ja huomioon mitä me näyttelijät saamme, Uotila kertoo.