Salkkarit-mysteeri ratkesi! Hän esitti Tyyne Puustista sarjan ensimmäisessä jaksossa

Tyyne Puustista esittänyt henkilö "etsintäkuulutettiin" Salkkareiden 25-vuotisjuhlissa. Nyt mysteeri on ratkennut ja Tyynen näyttelijä löytynyt.

Salatut elämät -sarja alkoi vuonna 1999 kohtauksella, jossa Ulla ja Seppo Taalasmaa menivät poliisien johdolla naapurinsa Tyyne Puustisen asuntoon. Ulla ounasteli Puustisen olevan kenties sukuloimassa ja valitti, että tämän asunnon patterista valuu vettä heille alakertaan.

Oven takaa paljastui järkyttävä yllätys, kun Tyyne Puustinen makasi olohuoneen lattialla kuolleena.

Tyyne Puustinen makaamassa lattialla Salkkareiden ensimmäisessä jaksossa.

26 vuotta myöhemmin, Salatut elämät -sarjan tammikuussa 2025 järjestetyssä juhlalehdistötilaisuudessa kerrottiin, että Salkkarit-tuotanto kaipaa apua mysteerin ratkaisemiseen: kuka esitti Tyyne Puustista sarjan historian ensimmäisessä jaksossa?

Salkkarit-tuotanto ei aikoinaan kirjannut Tyyneä esittäneen henkilön nimeä ylös, ja esittäjän henkilöllisyys on ollut tähän asti mysteeri. Tietoa yritettiin etsiä muun muassa kyselemällä alkuperäisiltä työntekijöiltä ja näyttelijöiltä sekä eri arkistoja penkomalla – tuloksetta.

– Sarja alkoi 26 vuotta sitten 25. tammikuuta televisiossa sillä, että Tyyne Puustinen löytyi kuolleena. Me emme tiedä, kuka on hän, joka tässä (kuvassa) makaa. Tätä on selvitetty kissojen ja koirien kanssa, ohjelman tiedottaja Susanna Jyllinmaa lausui Salkkareiden 26-vuotislehdistötilaisuudessa ja kertoi, että tuotanto haluaa selvittää Tyyneä esittäneen avustajan henkilöllisyyden.

Nyt mysteeri on ratkennut ja Tyyne Puustisen esittäjä löytynyt.

Tyyneä esittänyt avustaja on Kaarin Kilkki, 92. Hän ja hänen tyttärensä Tuija Kilkki saapuivat vierailulle Salkkarit-studiolle torstaina 20. helmikuuta.

Kaarinin tytär Tuija kertoi, että huomasi "Tyynen etsintäkuulutuksen" MTV Uutisten verkkosivuilla.

– Laitoin sitten sähköpostia tiedottajalle, ja tässä ollaan, Tuija-tytär kertoi MTV Uutisille Salatut elämät -studiolla.

Kaarin Kilkki tapasi Salkkarit-tähtiä vieraillessaan sarjan studiolla.

Kaarin oli aikoinaan mukana edelleen toiminnassa olevassa Ohjelma-avustajat ry:ssä ja päätyi sitä kautta avustajaksi Salattuihin elämiin. Kuvauksissa hän pääsi heti tosi toimiin – eli siis lattialle makaamaan.

– Minut työnnettiin sinne matolle, Kaarin muisteli huvittuneena.

Salkkarit-kuvauksista Kaarinin mieleen ovat jääneet ensimmäisessä kohtauksessa mukana olleet poliisit, jotka hekin olivat avustajia.

– Poliisit naureskelivat siinä vieressä, hän kertoi.

Kaarin Kilkki Sami Uotilan ja Esko Koveron kanssa.

Aki Nikkinen oli vuosikausien ajan pääepäilty Tyyne Puustisen murhatapauksessa. Murhamysteeri ratkesi Salkkareiden 20-vuotispäivän tienoilla vuonna 2019, kun Tyynen murhaajaksi paljastui hänen sukulaispoikansa Tero Puustinen.

Paljastus herätti Kaarinissa vain yhden kysymyksen.

– Miten voi sukulaisensa tappaa? hän hämmästeli.

Aki Nikkinen ei ollutkaan Tyynen murhaaja.

