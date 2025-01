Salkkarit-mysteeriin kaivataan vinkkejä – kuka näytteli Tyyne Puustista?

Salatut elämät -sarjassa etsitään henkilöä vuosien takaa.

Salatut elämät täyttää 26 vuotta lauantaina 25. tammikuuta, mutta suosikkisarjan syntymäpäiviä juhlistettiin lehdistötilaisuudella jo torstaina 23. tammikuuta.

Tilaisuudessa esiteltiin vanha kuva vuosien takaa, jossa makaa Tyyne Puustinen.

– Sarja alkoi 26 vuotta sitten 25. tammikuuta televisiossa sillä, että Tyyne Puustinen löytyi kuolleena. Me emme tiedä, kuka on hän, joka tässä makaa. Tätä on selvitetty kissojen ja koirien kanssa, ohjelman tiedottaja Suska Jyllinmaa kertoo.

Tuotanto on kaivanut kaikki mahdolliset paperit vuosien takaa, mutta Tyyne Puustista näytelleen avustajan henkilöllisyys ei ole paljastunut.

– Sen verran olemme päässeet eteenpäin, että puvustuksesta muistetaan, että tämä on ihan oikea ulkopuolinen avustaja, joka on tullut paikalle.

Salkkarit-tuotanto haluaa selvittää Tyyne Puustista näytelleen avustajan henkilöllisyyden.

– Jos tiedätte, kuka on tämä ihminen, joka tässä makaa, voi laittaa sähköpostia tiedotus@fremantle.com

Katso videolta mysteerihenkilön kuva.

