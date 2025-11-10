Salatut elämät -sarjan Jiri tekee karmaisevan löydön. Kohtaus ei herkille!

Salatut elämät -sarjassa Anniina ja Jiri ajautuivat riitaan, kun Jirin lämpimät välit Evan kanssa paljastuivat. Maanantaina nähtävässä jaksossa Jiri ei kuitenkaan ole valmis antamaan periksi Anniinan suhteen.

Hän yrittää soittaa Anniinalle, mutta tämän puhelin on poissa päältä.

Myöhemmin Jiri hämmentyy, kun Kalle kertoo, että Anniina lähti lomamatkalle kokoamaan itseään. Hän päättää mennä hakemaan lisää vaatteita kotoaan.

Kotiin saapuva Jiri kauhistuu, kun löytää Anniinan kuolleena.