Salkkarit-hahmo vaatii selityksiä – hermot pettävät täysin

Salatut elämät -sarjassa Miki on ollut harmistunut, kun Noel on ottanut suuren roolin hänen lastensa elämässä. Myöhemmin Kari ja Elina tulivat käymään Mikin luona ja yllättivät tämän kertomalla, että Noel on se henkilö, joka ajoi Matiaksen yli autolla.