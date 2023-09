Salamatutkija Helsingin harvinaisesta supersalamasta: Voimakkaimmat salamat monikertaisia siihen verrattuna

Herttoniemessä iskeneen salaman voimakkuudeksi on kerrottu 112 kiloampeeria, eli 112 000 ampeeria. Mäkelä kertoo, että salaman virta vaihtelee nykykäsityksen mukaan sattumanvaraisesti, ja yli sadan kiloampeerin salamoita on alle prosentti kaikista salamoista.

Hän arvioi, että Herttoniemen salaman kaltaisia yli sadan kiloampeerin salamoita on Suomessa vuodessa muutamista kymmenistä muutamiin satoihin.

Mäkelä muistuttaa, että heikkokin salama on voimakas. Jos salaman keskimääräinen huippuvirta on joissain 16 kiloampeerin paikkeilla, liikkuu kodin sähkövirta vain joissain ampeereissa. Esimerkiksi omakotitalossa onkin tärkeää, että niissä on ukkosenjohdatin salamaniskun varalta.